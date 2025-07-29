В аэропорту Сочи задержаны восемь рейсов

Восемь рейсов задержаны в международном аэропорту Сочи из-за производственных проблем различных авиакомпаний, при этом сам аэропорт функционирует в обычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Задержки (более двух часов) связаны с производственными причинами у разных авиакомпаний. На вылет задержано восемь рейсов»,— сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта ТАСС.

В понедельник «Аэрофлот» отменил 49 пар рейсов в Москву и обратно из-за сбоя информационных систем. Генпрокуратура России установила, что причиной технических неполадок в системе авиаперевозчика стала хакерская атака. 28 июля в аэропорту Сочи уже отменяли несколько московских рейсов этой компании.

Лия Пацан