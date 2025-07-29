Дело бывшего начальника судебных департаментов ДНР и Крыма рассмотрят в Темрюке

Как стало известно «Ъ-Кубань», судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда (ВС) РФ оставила в силе постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (4 КСОЮ) от 7 мая 2025 года об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении семи обвиняемых, включая экс-руководителя управления судебного департамента в Крыму Керима Акуева.

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Согласно материалам дела, фигурантам инкриминируется совершение ряда преступлений коррупционной направленности.

Бывшего начальника судебных департаментов ДНР и Крыма Керима Акуева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, посредничестве во взяточничестве и получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285, ч. 4 ст. 291.1, ч. «б» ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2021 году через посредника Керим Акуев получил 2 млн руб. за то, чтобы в коллегии по гражданским делам Верховного суда Крыма отменить решение Ялтинского горсуда, связанное с отказом в передаче недвижимости или выплате компенсации за нее. По данным «Ъ», за помощью к Кериму Акуеву обратился руководитель Центра растениеводства ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», член редакционной коллегии журнала «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии» Александр Морозов.

Экс-заместитель начальника управления судебного департамента в Севастополе Лина Прокудина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, посредником во взяточничестве следствие признало начальника отдела строительства зданий управления недвижимости судебного департамента в Республике Крым Андрея Седегова. Остальные фигуранты — Тагир Рамазанов, Александр Морозов, Олег Сергиенко и Алексей Голощапов — также обвиняются в посредничестве во взяточничестве и даче взяток должностным лицам.

Согласно решению 4-го КСОЮ, уголовное дело передано из Железнодорожного районного суда Симферополя в Темрюкский районный суд Краснодарского края.

Адвокаты обвиняемых в жалобах указывали, что изменение подсудности нарушает конституционное право на доступ к правосудию и ставит под сомнение независимость судей Крыма. По мнению правозащитников, суд не учел транспортную недоступность, поскольку все защитники проживают в Москве, Ставрополе и Ростове-на-Дону, а также большое расстояние между следственным изолятором Новороссийска и Темрюком. Адвокаты указали, что суд проигнорировал предложение прокурора о передаче дела в Ростов-на-Дону, что было бы логистически более приемлемым решением и сократило бы судебные расходы.

Кассационный суд обосновал изменение подсудности тем, что у Акуева, Прокудиной и Седегова в силу занимаемых должностей могли сложиться служебные и личные взаимоотношения с судьями Крыма. В связи с этим справедливость любого решения на территории республики может быть поставлена под сомнение.

Верховный суд счел данный вывод обоснованным, подтвердив его представленными материалами дела.

«Из содержания предъявленного Акуеву обвинения следует, что участникам процесса он был известен как лицо, обладающее широкими связями в судейском сообществе республики, способное за денежное вознаграждение оказать влияние на судей с целью принятия нужного решения. При таких обстоятельствах суд принял правильное решение, изменив подсудность уголовного дела. Направляя дело на рассмотрение в Краснодарский край, суд исходил из наибольшей приближенности данного субъекта РФ к Республике Крым и Севастополю, на территории которых проживают обвиняемая Прокудина и практически все свидетели. Темрюкский район Краснодарского края — ближайший к Крыму и Крымскому мосту — основной автомобильной трассе, связывающей полуостров с остальной частью Российской Федерации, в то время как Ростов-на-Дону находится на гораздо большем расстоянии и не имеет логистических преимуществ в связи с временным отсутствием авиасообщения»,— заключил ВС.

Лия Пацан