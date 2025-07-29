Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Поезда в Новороссийск задерживаются из-за падения БПЛА в Ростовской области

В ночь на 29 июля около 2:00 на станции Сальск в Ростовской области произошел инцидент с падением обломков беспилотного летательного аппарата, что привело к повреждению контактной сети железной дороги. В результате пришлось эвакуировать пассажиров поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. В двух вагонах было повреждено остекление, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе РЖД.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Ситуация осложнилась возгоранием стоящего грузового состава, для ликвидации которого потребовался специальный пожарный поезд. Движение через станцию Сальск было временно приостановлено и восстановлено только под утро с организацией объездного пути.

По состоянию на 7:40 утра зафиксированы задержки девяти поездов, включая рейсы №255 Челябинск — Новороссийск, №509 Казань — Новороссийск и №254 Новороссийск — Уфа.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все