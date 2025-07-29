В Ростовской области 11 поездов следуют с опозданием

В Ростовской области 11 поездов дальнего следования АО «Федеральная пассажирская компания» движутся с опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержки касаются маршрутов Новокузнецк — Кисловодск, Екатеринбург — Адлер, Челябинск — Новороссийск, Казань — Новороссийск, Адлер — Екатеринбург, Имеретинский Курорт — Уфа, Новороссийск — Уфа, Кисловодск — Тында, Анапа — Красноярск, Имеретинский Курорт — Саратов и Адлер — Чита. Максимальное время опоздания достигает пяти часов.

Пассажиров составов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечат питанием.

Константин Соловьев