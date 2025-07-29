Медианная зарплата кубанских пожарных выросла на 29%

Медианная заработная плата пожарных в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2025 года достигла 47,5 тыс. руб., увеличившись на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных сервиса hh.ru, опубликованных «РБК Краснодар». Годом ранее аналогичный показатель составлял 36,9 тыс. руб. Зарплатный диапазон в регионе варьируется от 24,4 до 48 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для сравнения, в Москве медианная зарплата пожарных за тот же период составила 65 тыс. руб. против 60 тыс. руб. годом ранее. Диапазон оплаты труда в столице составляет от 52 до 77,5 тыс. руб. В целом по России медианная зарплата пожарных находится на уровне 40,8 тыс. руб., с разбросом от 26 до 67,5 тыс. руб.

Во втором квартале 2025 года на территории Краснодарского края было размещено около 180 вакансий для пожарных и специалистов по противопожарной профилактике. В первом квартале — порядка 280. В структуре требований к соискателям почти половина позиций (48%) предполагала наличие профильного высшего образования, еще 19% — среднего специального. При этом 20% вакансий не предъявляли требований к опыту работы, а в 46% случаев он должен составлять от одного до трех лет.

Ключевыми работодателями в регионе выступают компании из строительной отрасли, нефтегазового сектора, государственных учреждений, а также розничной торговли и IT. От кандидатов ожидаются командные навыки, стрессоустойчивость, внимательность, физическая подготовка и готовность принимать решения в критических ситуациях.

Согласно оценке «Авито Работа», в первом полугодии среднее зарплатное предложение в Краснодарском крае составило 70 тыс. руб., что на 14% выше аналогичного периода прошлого года. В Москве этот показатель равен 79,7 тыс. руб. (+1%). При этом, по словам регионального представителя «Авито» в ЮФО Дмитрия Телегина, значительных изменений в активности соискателей и количестве вакансий в сегменте пожарной службы в регионе и стране в целом не зафиксировано.

Вячеслав Рыжков