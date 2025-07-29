В Адыгее отмечен один из самых низких кредитных рейтингов среди регионов РФ

Средний кредитный рейтинг российских заемщиков в региональном разрезе по итогам июня 2025 года остался на уровне 709 баллов, как и месяцем ранее. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ), проанализировавшее ситуацию в субъектах РФ. В список регионов с низким кредитным рейтингом жителей попала, в частности, Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по уровню кредитоспособности остается Москва, где средний рейтинг составляет 775 баллов. Несмотря на это, по сравнению с июнем прошлого года показатель снизился на три пункта. Санкт-Петербург занимает второе место с 771 баллом (–1 пункт за год), за ним следуют Чувашия (765, +6), Московская область (752, –2), Удмуртия (751, +2), Ханты-Мансийский автономный округ (750, +2), Севастополь и Магаданская область (по 749, +2 и +1 соответственно), Воронежская область (747, без изменений) и Мордовия (744, –1).

В число регионов с наименьшим средним рейтингом вошли Тыва (594, –9), Карачаево-Черкесия (634, +8), Республика Алтай (645, –1), Коми-Пермяцкий округ (659, +3), Забайкальский край (662, +5), Ингушетия (666, +7), Бурятия (670, +2), Хакасия (675, –4), Северная Осетия (676, –5) и Адыгея (680, –5).

Анализ показал, что жители крупных административных центров в целом обладают более высоким кредитным рейтингом по сравнению с остальными жителями региона. Максимальная разница отмечена в Красноярском крае: 732 балла в самом Красноярске против 676 в среднем по краю. Наименьшее расхождение зафиксировано в Самарской области — восемь пунктов (726 в Самаре против 718 по области).

Вячеслав Рыжков