Нидерланды объявили двух израильских министров персонами нон грата

Правительство Нидерландов объявило министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главу Минфина Израиля Бецалеля Смотрича персонами нон грата. Им запретят въезд в королевство, сообщает местный канал NOS со ссылкой на письмо главы нидерландского МИДа Каспара Велдкампа парламенту.

Согласно документу, господа Смотрич и Бен-Гвир «неоднократно подстрекали к насилию против палестинского населения, настойчиво выступали за расширение незаконных поселений», а также призывали «к этническим чисткам в секторе Газа». Кроме того, МИД Нидерландов намерен вызвать израильского посла, чтобы «настоятельно призвать Израиль изменить курс и соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву».

Израиль в минувшие выходные возобновил воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и объявил о послаблениях для дальнейших поставок. Речь идет о введении десятичасовых ежедневных пауз в боевых действиях, а также об открытии безопасных маршрутов для конвоев ООН и других международных организаций. Инициатива, как дал понять премьер-министр Биньямин Нетаньяху, была принята, чтобы лишить ООН оснований критиковать еврейское государство за голод в Газе. Группировка «Хамас» назвала введение пауз фарсом.

О политике Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Израильская армия берет паузы».