Израильская армия берет паузы

Израиль смягчает гуманитарную политику в секторе Газа. В воскресенье, 27 июля, пресс-служба ЦАХАЛа объявила о введении десятичасовых ежедневных пауз в боевых действиях, а также об открытии безопасных маршрутов для конвоев ООН и других международных организаций. Инициатива, как дал понять премьер-министр Биньямин Нетаньяху, была принята, чтобы лишить ООН оснований критиковать еврейское государство за голод в Газе. В свою очередь, группировка «Хамас» назвала введение пауз фарсом. После того как 24 июля ее переговоры с Израилем зашли в тупик, группировка готовится к тому, что противник решит силой освободить оставшихся израильских заложников, захваченных в плен 7 октября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Газы в очереди за гуманитарной помощью

Фото: Khamis Al-Rifi / Reuters Жители Газы в очереди за гуманитарной помощью

Фото: Khamis Al-Rifi / Reuters

Во время визита на военную базу Рамон в пустыне Негев Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль добивается прогресса как в боевых действиях против «Хамаса», так и в переговорах. «Какой бы путь мы ни выбрали, нам придется продолжать обеспечивать ввоз минимального количества гуманитарной помощи (в сектор.— “Ъ”),— пояснил глава правительства.— Мы делали это до сих пор». Господин Нетаньяху обвинил ООН во лжи по поводу того, что в Газу не поступает гуманитарная помощь. «Есть защищенные конвои,— отметил он.— Они были всегда, но на сегодня это (будет происходить.— “Ъ”) официально. Больше не будет предлогов (для критики.— “Ъ”). Мы продолжим бороться, мы продолжим действовать, пока не достигнем всех военных целей».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила 27 июля о введении «локальных тактических пауз» в боевых действиях в Газе с 10:00 до 20:00 (израильское время совпадает с московским).

Из заявления военных следует, что паузы ежедневно и до дальнейшего распоряжения будут устанавливаться в районах, которые не входят полностью в оперативную зону контроля ЦАХАЛа. Это Аль-Маваси, Дейр-эль-Балах и город Газа. «Это решение было согласовано с ООН и международными организациями после дискуссий,— говорится в заявлении армейской пресс-службы.— Кроме того, с 6:00 до 23:00 будут постоянно действовать специально выделенные безопасные маршруты для прохода конвоев ООН и гуманитарных организаций, доставляющих и распределяющих продовольствие и медикаменты».

Отдельно ЦАХАЛ приступил к операциям по сбросу гуманитарных грузов в Газу с воздуха. В этих миссиях приняли участие Иордания и ОАЭ, которые не только собрали помощь, но и предоставили свою авиацию.

Источники Israel Hayom в окружении господина Нетаньяху отрицают, что смягчение гуманитарной политики связано с внешним давлением на Израиль.

По их словам, этот шаг был необходим и с точки зрения реалий «на земле». «Наряду с субъективными и дипломатическими соображениями существует реальная гуманитарная потребность»,— цитирует Israel Hayom одного из своих собеседников. По его словам, новая инициатива лишает ООН предлогов критиковать еврейское государство за голод в Газе. «Кампания вокруг ситуации с голодом вредит нашему имиджу во всем мире, в том числе в Америке»,— резюмировал источник издания.

Израильские переговорщики 24 июля покинули Катар, где проходили непрямые переговоры с «Хамасом». Как констатировал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, в ходе их последнего раунда группировка не продемонстрировала реального желания достичь прекращения огня.

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На следующий день господин Нетаньяху заявил: «Вместе с нашими союзниками из США мы сейчас рассматриваем альтернативные варианты возвращения заложников домой, прекращения террористического режима "Хамаса" и обеспечения прочного мира для Израиля и нашего региона». Впрочем, он не привел подробностей того, как могут выглядеть альтернативные опции освобождения узников. В тот же день с предупреждением в адрес «Хамаса» выступил и Дональд Трамп.

Президент США обвинил движение в нежелании заключить мирную сделку и допустил, что Израилю придется «довести дело до конца», избавившись от «Хамаса». «Думаю, они (хамасовцы.— “Ъ”) хотят умереть»,— рассудил американский лидер.

«Хамас» раскритиковал гуманитарную инициативу Израиля. Лидер движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя назвал открытие каналов помощи фарсом. «Нет смысла продолжать переговоры в условиях блокады, геноцида и голода»,— подчеркнул он. По его словам, израильские механизмы помощи мирным палестинцам давно превратились «в смертельную ловушку».

Пока «Хамас» готовится к худшему сценарию. Источники саудовского издания «Аш-Шарк аль-Аусат» в Газе сообщили, что группировка приняла особые меры безопасности в районах, где удерживаются израильские заложники, на случай если США или Израиль решат провести силовую операцию по их освобождению. При этом боевикам, охраняющим израильтян, дано распоряжение убить заложников при появлении малейших признаков начинающейся операции.

Нил Кербелов