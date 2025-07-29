В Ростовской области двое подростков утонули в реке Дон

В Ростовской области двое 14-летних подростков утонули в р. Дон при попытке переплыть водоем в районе пляжа Левобережный. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным ведомства, трое несовершеннолетних 2010 г. р. решили переправиться через Дон, заплыли за ограждающие буйки и направились к фарватеру, не обращая внимания на предупреждения спасателей, которые использовали громкую связь.

«Из-за сильного течения двоих детей затянуло под воду, одного удалось спасти. Тела погибших извлекли из реки водолазы»,— приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко