На Дону прокуратура проверяет обстоятельства массового ДТП

Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с ДТП, произошедшим в Аксайском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции РО Фото: пресс-служба Госавтоинспекции РО

Установлено, что ночью 29 июля 2025 года на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Аксайском районе водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос» двигался в направлении г. Ростова-на-Дону, когда допустил наезд на барьерное ограждение с правой стороны. Произошло опрокидывание автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения.

В результате «Мерседес Актрос» столкнулся с движущимися во встречном направлении автомобилями «Пежо Боксер», «Фольксваген Пассат» и «Лада Веста». Шесть человек пострадали, погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

По указанному факту правоохранительным органом проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль.

Валентина Любашенко