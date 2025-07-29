В пяти районах Ростовской области отражена атака БПЛА

В Ростовской области, ночью 29 июля, отражена атака БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Каменском, в мкр. Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы.

В Сальске по ул. Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. Возгорание произошло на железнодорожной станции. Из-за возгорания задерживаются девять поездов. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники.

На ул. Островского в Сальске пострадал автомобиль, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается.

В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали.

Всего за ночь над Ростовской областью, по сообщению Минобороны РФ, было перехвачено 22 беспилотника.

Валентина Любашенко