В пяти районах Ростовской области отражена атака БПЛА
В Ростовской области, ночью 29 июля, отражена атака БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Каменском, в мкр. Заводской из-за падения БПЛА загорелась сухая трава в поле, к месту возгорания выехали оперативные службы.
В Сальске по ул. Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла. Возгорание произошло на железнодорожной станции. Из-за возгорания задерживаются девять поездов. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники.
На ул. Островского в Сальске пострадал автомобиль, погиб находившийся в нем водитель. Личность погибшего устанавливается.
В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шесть человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали.
Всего за ночь над Ростовской областью, по сообщению Минобороны РФ, было перехвачено 22 беспилотника.