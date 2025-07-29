Ливневый тайфун в Пекине привел к гибели 30 человек

В результате сильных ливней в Пекине погибло 30 человек. Об это сообщило Синьхуа со ссылкой на власти города. 28 человек погибло в городском районе Миюнь, где выпало 543 мм осадков, еще две жертвы в районе Яньцин. В столице Китая, а также в пострадавшей от наводнения провинции Хэбэй в понедельник введен режим экстренного реагирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

В общей сложности в Пекине были переселены 80,3 тыс. жителей. Поврежден 31 участок дорог, нарушено электроснабжение в 136 деревнях.

По информации Министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, шедшие несколько дней подряд ливни спровоцировали сильные наводнения в пекинских районах Миюнь и Хуайжоу, а также в городах Чэндэ и Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Госкомитет по предупреждению стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим направил рабочие группы в пострадавшие районы.

В дополнение к уже направленным центральным правительством средствам помощи при стихийных бедствиях власти выделили 43 тыс. предметов, включая раскладушки, махровые и шерстяные одеяла и приборы аварийного освещения. Кроме того, в помощь эвакуации населения в районы дополнительно отправлены 2 тыс. домашних аптечек, продукты питания, бутилированная вода, принадлежности для матери и ребенка и гигиенические наборы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск