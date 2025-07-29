Пять человек погибли при стрельбе в центре Манхэттена

Число раненых при стрельбе в офисном здании в центре Манхэттена (Нью-Йорк) возросло до шести, пишет New York Post (NYP). Жертвами нападения стали пять человек, среди них — офицер полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bing Guan / Reuters Фото: Bing Guan / Reuters

По данным NYP, стрелявший проник с винтовкой в 44-этажное здание, где находится офис финансовой компании Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги. После череды выстрелов он забаррикадировался на 33-м этаже, где был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением.

На месте работают сотрудники полиции Нью-Йорка, департамента шерифа, а также ФБР и саперы. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в видеообращении заявил, что при стрельбе было ранено «много людей», поэтому официальное число пострадавших постоянно увеличивается.