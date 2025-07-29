Более 150 тыс. жителей ДНР остались без света при ударах дронов
Донецкая народная республика (ДНР) подверглась массированной атаке ВСУ. Без света остались более 150 тыс. мирных жителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Донецкэнерго».
По состоянию на 0:39 мск обесточены три подстанции в регионе — Смолянка (Донецк, почти 105 тыс. человек), Чайкино (Донецк и Макеева, около 35 тыс. человек) и Ясиноватая (Ясиноватая, 15 тыс. человек).
Ранее сегодня «РИА Новости» сообщало о взрывах и работе ПВО в Донецке. После звуков взрывов в нескольких районах города пропало электричество. Число сбитых беспилотников в небе над регионом не уточняется.