Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пруды совхоза «Прогресс» под Краснодаром выставили на торги

Имущество краснодарского МУП совхоз «Прогресс» выставили на торги за 115 млн руб., следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единым лотом реализуют десять прудов-накопителей, систему очистных сооружений, а также право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 388,1 кв. м.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП совхоз «Прогресс» зарегистрировано в 1991 году в поселке Березовый. Основным его видом деятельности является сбор и обработка сточных вод.

В августе 2015 года Арбитражный суд Краснодарского края признал МУП «Совхоз "Прогресс"» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Процедура несостоятельности муниципального предприятия была возбуждена по инициативе единственного кредитора — ЗАО «Кубаньоптпродторг (КОПТ)» (сумма долга на тот момент исчислялась 260 млн руб.).

Имущество МУП «Совхоз "Прогресс"» уже десять лет пытаются продать на торгах. Так, в апреле 2020 года на аукцион по начальной цене 61 млн руб. выставлялась принадлежащая банкроту производственная территория в станице Марьянской Красноармейского района с водопроводными линиями, ливневыми и дождевыми канализациями, электроопорами и прочим. В мае 2022 года с начальной ценой в 43,1 млн руб. на торги был выставлен имущественный комплекс теплоснабжения совхоза «Прогресс». В ходе конкурсного производства актив подешевел почти на 40%. В итоге покупателем выступило краснодарское ООО «АСУ-Сервис», предложив цену на имущество банкрота 9,5 млн руб. В январе 2023 года на торги за 319,6 млн руб. выставили 11 лотов имущественного комплекса совхоза — гараж, здания бойни и кормоцеха, крематорий и свинарники, склады, пристройки, временные сооружения и трансформаторные подстанции. В итоге большинство лотов так и не нашли покупателей по причине отсутствия на торгах заявок.

В мае 2025 года ростовская компания «Мобитекс», предложившая 129,5 млн руб. за комплекс из десяти прудов-накопителей и право аренды земельного участка в поселке Березовом под Краснодаром, отказалась заключать договор купли-продажи.

Подробнее — в материале «Никакого “Прогресса”».

Наталья Решетняк

Новости компаний Все