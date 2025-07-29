Пруды совхоза «Прогресс» под Краснодаром выставили на торги

Имущество краснодарского МУП совхоз «Прогресс» выставили на торги за 115 млн руб., следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единым лотом реализуют десять прудов-накопителей, систему очистных сооружений, а также право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 388,1 кв. м.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП совхоз «Прогресс» зарегистрировано в 1991 году в поселке Березовый. Основным его видом деятельности является сбор и обработка сточных вод.

В августе 2015 года Арбитражный суд Краснодарского края признал МУП «Совхоз "Прогресс"» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Процедура несостоятельности муниципального предприятия была возбуждена по инициативе единственного кредитора — ЗАО «Кубаньоптпродторг (КОПТ)» (сумма долга на тот момент исчислялась 260 млн руб.).

Имущество МУП «Совхоз "Прогресс"» уже десять лет пытаются продать на торгах. Так, в апреле 2020 года на аукцион по начальной цене 61 млн руб. выставлялась принадлежащая банкроту производственная территория в станице Марьянской Красноармейского района с водопроводными линиями, ливневыми и дождевыми канализациями, электроопорами и прочим. В мае 2022 года с начальной ценой в 43,1 млн руб. на торги был выставлен имущественный комплекс теплоснабжения совхоза «Прогресс». В ходе конкурсного производства актив подешевел почти на 40%. В итоге покупателем выступило краснодарское ООО «АСУ-Сервис», предложив цену на имущество банкрота 9,5 млн руб. В январе 2023 года на торги за 319,6 млн руб. выставили 11 лотов имущественного комплекса совхоза — гараж, здания бойни и кормоцеха, крематорий и свинарники, склады, пристройки, временные сооружения и трансформаторные подстанции. В итоге большинство лотов так и не нашли покупателей по причине отсутствия на торгах заявок.

В мае 2025 года ростовская компания «Мобитекс», предложившая 129,5 млн руб. за комплекс из десяти прудов-накопителей и право аренды земельного участка в поселке Березовом под Краснодаром, отказалась заключать договор купли-продажи.

Подробнее — в материале «Никакого “Прогресса”».

Наталья Решетняк