Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков снизилась до 17,22%

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков во второй декаде июля снизилась на 0,69 п.п. и составила 17,22% годовых. Об этом сообщает Банк России.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам в топ-10 банков составили:

До трех месяцев — 16,61% годовых (-0,61% к первой декаде июля);

От трех до шести месяцев — 16,94% годовых (-0,45%);

От шести месяцев до одного года — 16,25% годовых (-0,68%);

Свыше одного года — 14,69% годовых (-0,39%).

Снижение средней максимальной ставки по вкладам до 17,9% годовых произошло в первой декаде июля. Это был первый случай со второй декады 2024 года, когда ставка находилась на уровне ниже 18%. Уровень оказался почти на 4,5% ниже, чем в конце прошлого года.

25 июля Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ставки по депозитам еще долгое время будут выше инфляции и останутся «привлекательными» для россиян благодаря постепенному снижению ключевой ставки. При этом эксперты, опрошенные «Ъ», предполагали, что ближайшее время ставки по годовым вкладам снизятся на 3-4 п. п., по более коротким — на 2-3 п. п.

Подробнее — в материале «Ставка укорачивает вклады».