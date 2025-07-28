Ставка укорачивает вклады

Резкое снижение ключевой ставки до 18% в первую очередь отразится на ставках по депозитам. В ближайшее время ставки по годовым вкладам снизятся на 3–4 п. п., более короткие — на 2–3 п. п. При этом снижение ставок по кредитам следует ждать ближе к концу года, когда ожидается снижение ключевой ставки до 14%. Таким образом, банки улучшат показатели по чистой процентной марже, которая в начале года существенно сократилась.

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Снижение ключевой ставки (второй раз за два месяца) до 18% позитивно отразится на банковском бизнесе, считают участники рынка и эксперты. Тем более что в первую очередь «банки начнут снижать ставки по депозитам, и чуть медленнее — по кредитам, так как банкам необходимо сохранять маржинальность», отмечает директор розничного бизнеса банка «Синара» Андрей Хафизов. Причем ставки по депозитам начали опускаться до начала цикла снижения ключевой ставки. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков по итогам первой декады июля 2025 года составила 17,9% годовых, на 4,4 п. п. ниже, чем в конце прошлого года.

Вместе с тем снижение депозитных ставок будет идти неравномерно. «В ближайшие недели ставки по годовым вкладам снизятся еще на 3–4 п. п., а по более коротким продуктам — на 2–3 п. п.»,— оценивает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, «ставки по депозитам к концу года могут снизиться до 12–13% годовых».

Однако, несмотря на снижение доходности, вкладчики сохраняют свои сбережения на депозитах, указывают банкиры.

«Сейчас мы видим тренд на удлинение среднего срока вклада до шести—девяти месяцев. Это связано с тем, что после снижения ставок по сберегательным продуктам банку требуется время на замещение дорогих ресурсов, привлеченных с рынка ранее, на более дешевые. На замещение ресурсной базы может потребоваться около месяца»,— поясняет зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Вместе с тем значительного оживления кредитования эксперты пока не ждут. «Повышение спроса на кредитные продукты при снижении ключевой ставки до 18% маловероятно — для заемщиков деньги остаются дорогими»,— отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Однако многие участники кредитного рынка настроены оптимистично, ожидают к концу года снижения ключевой ставки до 14%. «Для заемщиков постепенное удешевление кредитов становится реальнее при ключевой ставке 15–16%. В этом случае появляется пространство для роста спроса, например, для семей с умеренным доходом, которые могут оформить ипотеку под более комфортный для них процент»,— отметили в МКБ. «Первая волна оживления может начаться при 14%, так как клиенты будут рассчитывать на возможность рефинансирования в перспективе полугода. Реальное оживление рынка начнется при ключевой ставке около 12%»,— ожидает Антон Павлов.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на пресс-конференции 25 июля: На кредитную активность влияет более сдержанный спрос на заимствования, а не ограничение предложения кредитов.

При этом тенденции в динамике кредитования неоднородны по сегментам. «В 2025–2026 годах корпоративное кредитование сможет показывать рост примерно по 10% в год, тогда как в рознице в большинстве сегментов динамика будет более сдержанной. Рост ипотечного портфеля в текущем году может составить 6%, в 2026 году — 8%, портфель потребкредитов почти не вырастет в этом году, а в 2026 году их рост может быть ниже 10%»,— оценивает старший аналитик банка «Уралсиб» Наталия Березина.

Однако наращивание портфеля может отразиться на его качестве. «При развороте ставки в сторону снижения на горизонте ближайших 12 месяцев будут вызревать и кредитные проблемы, то есть кредитное качество заемщиков будет ухудшаться, несмотря на изменение ставки»,— обращает внимание главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Впрочем, снижение рыночных ставок расширяет выборку платежеспособных заемщиков. «Банкам выгодно зафиксировать по ним хорошую доходность — не такую, чтобы они ушли в дефолт из-за неподъемного долгового бремени, но достаточную для гарантирования высокой чистой процентной маржи по мере дальнейшего снижения стоимости фондирования»,— указывает Юрий Беликов.

Такая ситуация будет позитивно сказываться и на процентной марже банков. Согласно данным ЦБ, в первом квартале 2025 года чистая процентная маржа (NIM) в целом по банковскому сектору составила 4,2%, сохранившись на уровне четвертого квартала прошлого года. Однако этот результат ниже на 0,3 п. п., чем годом ранее. Более того, если в начале 2024 года маржа без учета показателей Сбербанка составляла 3,9%, то в начале 2025 года она сократилась до 3,3%. При этом прогноз по марже у Банка России сохранен в диапазоне 4,0–4,4%. Как отмечает главный аналитик «Солид Брокера» Дмитрий Донецкий, «у Сбербанка нейтральная динамика по чистой процентной марже», тогда как у большинства крупных банков с прошлого года она снизилась. По его мнению, большинство банков, за исключением Сбербанка, будут бенефициарами снижения ставки, тогда как крупнейший банк станет «бенефициаром переоценки портфеля ОФЗ».

Ольга Базутова