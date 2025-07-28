В Кочубеевском округе три человека погибли после столкновения с деревом

На трассе в Кочубеевском округе вблизи села Казьминского автомобиль Lada Kalina врезался в дерево. Об этом сообщает Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Предварительно, 28-летний водитель превысил скорость, из-за чего не справился с управлением, съехал с проезжей части, где произошло столкновение с деревом. В результате аварии водитель и двое пассажиров 26 и 60 лет погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Константин Соловьев