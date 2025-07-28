Золотой шанс

Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу выставил на аукцион Восточно-Хилакскую рудную площадь в Республике Северная Осетия-Алания. Начальная стоимость лота составляет 56,9 млн руб. Основным полезным ископаемым на этой территории является золото из коренных месторождений. Участок недр относится к федеральной собственности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно опубликованной на портале ГИС.Торги документации, участок недр площадью 8,33 кв. км предназначен для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Срок пользования составит 25 лет.

Выставленная на торги территория расположена на стыке Восточно-Хилакской рудоносной площади и Садонского рудного района. Участок находится в высокогорной области зоны Бокового хребта. Абсолютные высоты варьируются от 2,1 тыс. м в западной части до 3,1 тыс. м в восточной. Максимальные отметки достигают 3,9 тыс. м.

По итогам геологоразведочных работ 2022-2024 годов, на этой территории обнаружены крутопадающие золотоносные минерализованные зоны. Мощность золоторудных интервалов составляет от 1 м до 21 м при среднем показателе 4,2 м.

В ходе поисковых работ была подтверждена золотоносность территории. Заверочные горно-буровые работы уточнили границы распространения золотоносных минерализованных зон на участках Даргшуадон и Дзъагъалыком. Уточняется, что на участке Дзъагъалыком выделены фрагменты потенциальных рудных тел с содержанием золота простираются на 2,3 км.

В документах лота также сообщается, что основным полезным компонентом руд является золото со средним содержанием около 1,1 г/т. Попутно присутствуют серебро, свинец и вольфрам. Для извлечения золота и серебра рекомендована сорбционно-цианистая технология.

При этом горнорудные предприятия в этом районе отсутствуют.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что заявленная начальная стоимость в 56,9 млн руб. за участок с такой доказанной золотоносностью выглядит более чем обоснованной и отчасти консервативной.

«В среднем стоимость участков с прогнозными ресурсами золота обычно составляет от $1-3 за грамм металла в недрах, а при среднем содержании золота около 1,1 грамма на тонну и значительной мощности золотоносных интервалов от одного до 21 метра, как тут заявлено, потенциальные запасы участка могут быть весьма перспективными»,— комментирует эксперт.

Она поясняет, что, если углубляться в детали, то заявленное содержание золота в 1,1 г/т, — это нижняя граница экономической целесообразности разработки месторождения. В современных условиях это не критично, так как в мире в среднем добывается золото при содержании его в руде в размере около 1,46 г/т.

«Интересно, что уместная рентабельность достигается тогда, когда содержание в руде золота должно быть 3-4 г/т. Но такой разрыв в целом объясняется тем, что современные технологии позволяют рентабельно обрабатывать даже отходы прошлых лет с содержанием золота меньше грамма на тонну породы, что говорит о технической возможности освоения данного участка»,— резюмирует Анастасия Владимирова.

Тат Гаспарян