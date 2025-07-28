В Боковском районе погиб водитель Mitsubishi Lancer

В Боковском районе сегодня днем, 28 июля, на трассе «Обливская-Каргинская» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Предварительно, 38-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Santa Fe.

В результате ДТП водитель Mitsubishi скончался в больнице. Водитель Hyundai 36 лет, а также пассажиры автомобиля Mitsubishi Lancer 33 и 9 лет попали в медицинское учреждение с травмами.

Константин Соловьев