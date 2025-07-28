В двух округах Краснодара благоустроили территории по инициативе жителей

В Центральном и Прикубанском округах Краснодара завершены работы по благоустройству общественных пространств в рамках инициативного бюджетирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На ул. Офицерской, 50 установили новую детскую площадку. В сквере «Прекрасный» в пос. Белозерном смонтировали уличное освещение — благоустройство территории началось в 2023 году по просьбам местных жителей. Тогда там уже обустроили тротуар и установили лавочки.

На выполнение работ из бюджета Краснодара выделили свыше 5 млн руб. Всего с начала реализации инициативного бюджетирования с 2022 года в городе выполнено проектов более чем на 100 млн руб.

Ранее депутаты Гордумы одобрили направление почти 88 млн руб. на реализацию новых инициативных проектов. До конца года планируется оборудовать тротуары, игровые и спортивные зоны, установить скамейки, урны и освещение, а также провести озеленение.

Анна Гречко