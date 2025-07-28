В Новошахтинск приостановили подачу воды

Из-за аварии на очистных сооружениях «Водострой» подачу воды приостановили на Новошахтинск. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко со ссылкой на ГУП «УРСВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации чиновника, остановлены насосные станции «Полевая» и «Западная». Из-за этого также временно прекращено водоснабжение поселков «ЖБК», «Новая Соколовка», «1 и 2 отделения 6 совхоза», «Западный», «Микрорайон 3», «Горького», «Радио», «Несветаевский», «Самбек», «Красный», «Михайло-Леонтьевский», «Городская» и «Центр».

Ремонтные работы ведет аварийная бригада из восьми человек.

UPD: в 15:30 включили в работу насосную станцию «Полевую», в 16:00 - насосную станцию «Западную». Ведется опрессовка системы, сообщил Сергей Бондаренко.

Константин Соловьев