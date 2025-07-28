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В Новошахтинск приостановили подачу воды

Из-за аварии на очистных сооружениях «Водострой» подачу воды приостановили на Новошахтинск. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко со ссылкой на ГУП «УРСВ».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации чиновника, остановлены насосные станции «Полевая» и «Западная». Из-за этого также временно прекращено водоснабжение поселков «ЖБК», «Новая Соколовка», «1 и 2 отделения 6 совхоза», «Западный», «Микрорайон 3», «Горького», «Радио», «Несветаевский», «Самбек», «Красный», «Михайло-Леонтьевский», «Городская» и «Центр».

Ремонтные работы ведет аварийная бригада из восьми человек.

UPD: в 15:30 включили в работу насосную станцию «Полевую», в 16:00 - насосную станцию «Западную». Ведется опрессовка системы, сообщил Сергей Бондаренко.

Константин Соловьев

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