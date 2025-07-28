В Новороссийске объявили сигнал «Ракетная опасность»

На территории Новороссийска объявили сигнал «Ракетная опасность», существует угроза падения ракет. Об этом сообщает РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тем, кого тревога застала на улице, необходимо укрыться в цокольных этажах ближайших домов или на подземной парковке. Нельзя выбирать для укрытия места под легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами, находиться под стенами домов и магазинов: от взрывной волны сверху могут падать осколки стекол. Безопасное расстояние от таких строений — 30-50 м.