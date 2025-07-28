На главу поселения в Миллеровском районе наложили административный штраф

В Миллеровском районе главу муниципалитета привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о главе администрации Треневского сельского поселения Ирине Гаплевской. По данным прокуратуры, местный житель обратился в орган местного самоуправления с заявлением по вопросу несанкционированного складирования отходов, но сотрудники администрации дали ему формальный ответ. Наказание по статье предусматривает штраф от 5 до 10 тыс. руб.

Константин Соловьев