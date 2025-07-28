Завод минвод в Горячем Ключе повысил производительность на 10% в 2025 году

Завод минеральных вод в Горячем Ключе за полгода увеличил производительность на 10% благодаря внедрению бережливых технологий, получив экономический эффект 4,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / adm_gorkluch Фото: t.me / adm_gorkluch

Проект стартовал на предприятии в феврале 2025 года. Для тестирования выбрали линию по розливу минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных напитков в пластиковые бутылки объемом 0,5 и 1 л.

За шесть месяцев на опытном участке внедрили систему рациональной организации рабочих зон и механизм аналитического мониторинга для оперативного контроля. В результате производительность выросла на 10%, продолжительность технологических процессов сократилась также на 10%, а доля дефектной продукции уменьшилась еще на 10%.

«Экономический эффект в 4,2 млн руб. — это результат, который говорит сам за себя, и мы рассчитываем, что теперь успешный опыт будет тиражироваться на все производственные процессы, приумножая достигнутый результат и укрепляя конкурентоспособность компании на рынке»,— отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

Планируется, что в ближайшие два с половиной года завод начнет распространять накопленный опыт на остальные цеха, используя собственные ресурсы для дальнейшего повышения эффективности производства.

Анна Гречко