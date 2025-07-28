Власти опровергли информацию о пострадавших при обрушении подъезда в Астрахани

При частичном обрушении дома в Астрахани никто не пострадал, сообщила пресс-служба губернатора региона. Власти заявили, что информация о трех пострадавших не соответствует действительности. В пресс-службе добавили, что экстренные службы и стационары «полностью готовы к приему и эвакуации пациентов».

Подъезд многоэтажки обрушился сегодня утром. По данным МЧС, обрушение затронуло часть квартир с первого по пятый этажи. Из здания эвакуировали 15 человек. В оперативных службах предупредили, что существует риск повторного обрушения. Дом был признан аварийным в 2024 году.