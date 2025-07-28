В Ростове перенесли плановое отключение воды из-за жары

Из-за повышения температуры воздуха плановое отключение холодной воды в Ростове-на-Дону перенесли на более поздний срок. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключения воды планировалось с 30 по 31 июля из-за плановых работ на крупнейшем водоводе АО «Ростовводоканал».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» ограничить подачу воды планируется в Первомайском, Октябрьском, Ворошиловском районе города, а также в ряде дачных товариществ и в городской поликлинике №4. Пониженное давление ожидается: СЖМ, Каменка.

Кроме того, в зону ограничений попадает часть Аксайского сельского поселения и Мясниковского района.

Наталья Белоштейн