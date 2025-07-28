«Человек в состоянии теплового стресса может совершать нехарактерные для него ошибки»

На этой неделе жителей Краснодарского края ожидает период аномально жаркой погоды. По данным центра «Фобос», в дневные часы воздух прогреется до +33…+38°C, в отдельных районах ожидается +41°C. Как жара влияет на психическое состояние людей, «Ъ-Новороссийск» рассказала психолог Наталья Зиновьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Зиновьева

Фото: предоставлено автором Наталья Зиновьева

Фото: предоставлено автором

«Летняя жара — это не просто физический дискомфорт. Когда столбик термометра поднимается выше привычных отметок, наш мозг и психика испытывают серьезную нагрузку. Не зря говорят о том, что в жару “мозги плавятся” — за этой образной фразой скрывается реальная научная основа воздействия высоких температур на нервную систему человека.

В условиях жары происходит целый каскад физиологических изменений, которые напрямую влияют на работу нервной системы.

Повышенная температура окружающей среды запускает процесс терморегуляции: организм начинает активно потеть, чтобы охладиться. Это приводит к потере не только воды, но и важных электролитов — натрия, калия, магния. Нарушение электролитного баланса немедленно сказывается на передаче нервных импульсов, поскольку именно эти минералы обеспечивают правильную работу нейронов.

Обезвоживание, даже незначительное, уменьшает объем крови, что затрудняет доставку кислорода к мозгу. Возникает состояние, которое специалисты называют церебральной гипоксией — кислородным голоданием мозга. В результате снижается скорость мыслительных процессов, ухудшается концентрация внимания, замедляется время реакции.

Исследования показывают, что уже при повышении температуры тела на 1-2 градуса заметно снижается эффективность когнитивных функций. Люди начинают хуже справляться с задачами, требующими внимания и быстрого принятия решений. Именно поэтому статистика дорожно-транспортных происшествий показывает рост аварийности в периоды аномальной жары.

Особенно страдают исполнительные функции мозга — способность планировать, контролировать импульсы, переключаться между задачами. Человек в состоянии теплового стресса может совершать нехарактерные для него ошибки, забывать важные детали, терять бдительность в критических ситуациях.

Жара оказывает мощное воздействие не только на мышление, но и на эмоциональную сферу. Реакция на жару может быть диаметрально противоположной. Если одни люди становятся раздражительными и возбудимыми, то другие, наоборот, впадают в апатию. Организм, истощенный борьбой с перегревом, экономит энергию, снижая общую активность. Возникает состояние, напоминающее легкую депрессию: пропадает интерес к обычным занятиям, снижается мотивация, хочется просто лежать и ничего не делать.

Основой профилактики является поддержание водно-солевого баланса. Режим дня в жаркую погоду требует серьезной корректировки. Недостаток сна имеет кумулятивный эффект. Если человек спит менее четырех часов в сутки на протяжении нескольких дней, это серьезно нарушает работу практически всех систем организма. Страдает память, внимание, эмоциональный контроль. Организм переходит в режим “выживания”, игнорируя все, что не связано с непосредственной угрозой жизни.

Питание также играет важную роль. Тяжелая, жирная пища создает дополнительную нагрузку на организм, который и так борется с перегревом. Предпочтение следует отдавать легким блюдам: овощам, фруктам, нежирной рыбе, кисломолочным продуктам. Они легче усваиваются и не требуют больших энергетических затрат на переваривание.

Физическая активность в жару требует особой осторожности.

Важно понимать, когда тепловой стресс выходит за рамки нормальной реакции организма и требует медицинского вмешательства. Признаками серьезных проблем могут быть: головные боли, тошнота, головокружение, спутанность сознания, резкие перепады настроения, панические атаки.

Люди с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и психическими расстройствами, должны особенно внимательно следить за своим состоянием в жару».