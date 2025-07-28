В Ростовской области предложили расширить корпоративные программы здоровьесбережения

В Ростовской области предложили активнее привлекать предприятия к реализации корпоративных программ по охране здоровья сотрудников и создать информационные центры для молодых семей в рамках обновления региональной стратегии развития до 2030 года. Соответствующая инициатива прозвучала во время стратегической сессии по обновлению стратегии развития Ростовской области до 2030 г.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

«Существует большое количество корпоративных программ в сфере медицины, которые уже внедрены на предприятиях. Но необходимо привлекать как можно больше организаций к работе по сохранению здоровья работающих у них людей», — подчеркнула главный внештатный специалист минздрава региона по медицинской профилактике Евгения Криничная.

«В Ростовской области реализуется много мер, которые обеспечивают поддержку. Но зачастую они оказываются вне зоны внимания молодежи. Следует создать информационные базы и ресурсные центры для молодых семей, где они смогут узнавать о мерах поддержки материнства, отцовства и детства в регионе», — отметил директор института социологии и регионоведения ЮФУ Андрей Бедрик.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Андрея Пучкова, актуализация стратегии предполагает разработку современных комплексных решений, направленных на повышение качества жизни населения.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что работа над обновлением региональной стратегии «Стратегия-2030» ведется по инициативе врио губернатора Юрия Слюсаря с участием представителей власти, экспертного и делового сообщества. Документ формируется с учетом семи национальных целей, утвержденных указом Президента РФ, и будет представлен в окончательном виде к сентябрю 2025 года.

Валентина Любашенко