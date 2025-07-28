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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об избиении подростка на Дону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетней в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сети интернет была распространена информация о том, что в Тацинском районе 6 июля после ссоры двух подруг отец одной из них похитил, а затем прилюдно несколько раз ударил обидчицу дочери по лицу и заставил извиняться на коленях.

После этого случая следственными органами СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка по факту хулиганства.

Наталья Белоштейн

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