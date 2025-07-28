В Асбесте при пожаре в многоквартирном доме погибли двое детей

Прокуратура Асбеста (Свердловская область) организовала проверку в связи с гибелью двоих детей при пожаре в многоквартирном доме по улице Московской, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 28 июля поступило сообщение о возгорании в одной из квартир на первом этаже пятиэтажного дома. При тушении огня было обнаружено тело 4-летнего мальчика. Кроме того, из горящей квартиры вынесли 3-летнюю девочку, которая скончалась в машине скорой помощи.

«Погибших детей воспитывала мать, 2002 года рождения, которая до рождения сына и дочери и сама состояла на учете в службе ПДН за самовольные уходы из дома»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, мать детей в момент пожара была вне квартиры, с ней работают психологи МЧС России. Предварительно, семья была снята с учета в органах системы профилактики в ноябре 2024 года.

Среди причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем. Точная причина будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. «Самостоятельно из подъезда эвакуировались 10 человек. На месте работали 14 сотрудников и пять единиц спецтехники»,— сообщили в региональном ГУ МЧС.

Ранее в ночь на 26 июля в садовом товариществе «Рассвет 1» произошел пожар. На месте пожара нашли тела женщины и троих детей, пострадали еще четверо человек.

Полина Щуцкая