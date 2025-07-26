В пожаре в Горном Щите погибли трое детей и взрослый, четверо пострадали

В ночь на 26 июля в садовом товариществе «Рассвет 1» произошел пожар, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. На месте пожара нашли тела женщины и троих детей, пострадали еще четверо человек.

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О возгорании сообщили около 3:40 ночи. «Дачный домик, в котором произошла трагедия, был приобретён всего несколько дней назад – 19 июля. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям»,— рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, домик был двухэтажный, деревянный, с баней на первом этаже.

Огонь распространился на 48 кв. м, сообщили в МЧС. На соседние постройки огонь не попал. По данным МВД, погибли жительница деревни Малобруснянское, приехавшая в гости к подруге, трехмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки домика, 17-летний подросток из Екатеринбурга — друг дочери погибшей. В реанимации находится хозяйка участка, шестилетний сын ее подруги, у него 60% ожогов тела. В вечер пожара они сходили в баню, при этом алкоголь не пили, а затем легли спать.

По информации минздрава, еще двое пострадавших — ребенок 10 лет и 16-летняя дочь погибшей. После осмотра они отказались от госпитализации, им назначено амбулаторное лечение.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На место выехала группа следователей и криминалистов. Выясняют причины возгорания, устанавливают причину смерти погибших и опрашивают свидетелей. Прокуратура Чкаловского района организовала проверку случившегося.

Анна Капустина