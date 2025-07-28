ТАСС: среди заложников «Хамаса» живых осталось не более 20 человек

Среди заложников «Хамаса» в секторе Газа не более 20 живых человек, сообщает ТАСС со ссылкой на израильский источник. По его словам, подтвержденные данные об их гибели отсутствуют. По данным израильской стороны, в общей сложности около 50 человек и тел погибших все еще находятся в плену у «Хамаса».

27 июля лидер «Хамаса» в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил о бессмысленности переговоров с Израилем в условиях продолжения блокады палестинского анклава. Он указал, что «Хамас» настаивает на открытии контрольно-пропускных пунктов и обеспечении доставки гуманитарной помощи в Газу.

6 июля «Хамас» и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили в Дохе переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. В минувший четверг в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль и США отозвали переговорные группы из Дохи для консультаций после получения ответа от «Хамаса» по последнему проекту соглашения, предложенному посредниками. Посланник президента США Стив Уиткофф тогда же заявил, что позиция «Хамаса» свидетельствует о нежелании заключать соглашение. 25 июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет искать альтернативные пути возвращения заложников из сектора Газа.

Читайте репортаж корреспондента «Ъ» из израильских кибуцев, переживших нападение «Хамаса».

Анастасия Домбицкая