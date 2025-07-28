Минобороны сообщило о взятии Бойковки и Бельгийки в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

За прошлую неделю российская армия взяла четыре населенных пункта в ДНР: Новоторецкое, Новоэкономическое и ЗверевоЗеленый Гай. В июне глава республики Денис Пушилин говорил, что военнослужащие РФ заняли все населенные пункты ДНР, откуда ВСУ наступали в 2023 году.