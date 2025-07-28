Кемеровские власти перенесут рабочие чаты в мессенджер Max

Глава Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что правительство региона и его муниципальные администрации перенесут все рабочие чаты в мессенджер Max. Такое решение, подчеркнул господин Сердюк, необходимо, чтобы обезопасить рабочую коммуникацию.

«Все рабочие чаты правительство Кузбасса, муниципальные администрации и структурные подразделения переведут в отечественный мессенджер. Здесь важна безопасность коммуникации и независимость от зарубежных IT-компаний»,— написал он в Telegram-канале.

23 июля Санкт-Петербург стал первым российским регионом, который использует новый отечественный мессенджер Мax для работы городских служб. В шести регионах России с 1 сентября в новый мессенджер переведут все школьные чаты: сначала подключатся сотрудники Министерства образования, затем администрации школ и детских садов, а после — родители и учащиеся.

Из Госдумы ранее направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением создать программу для переноса в Max данных пользователей Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).