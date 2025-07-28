Ростовская область лидирует по расширению посевных площадей яровых

Ростовская область обеспечила увеличение площадей ярового сева основных культур в Южном федеральном округе на 5-9% в 2025 году. Об этом сообщил РБК со ссылкой на отчетность Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По информации экспертов, площадь весеннего сева зерновых и зернобобовых достигла 2,21 млн га, превысив прошлогодний результат на 5,1% или 110 тыс. га. Донские агрохозяйства засеяли зерновыми и кукурузой 725,8 тыс. га против 621 тыс. га годом ранее, показав рост на 16%.

Волгоградская область увеличила посевы зерновых на 3%. Краснодарский край сохранил прошлогодние объемы на уровне 709 тыс. га. Адыгея сократила площади до 26,7 тыс. га, что на 16% ниже показателя 2024 года.

Посевы подсолнечника на юге России составили 2,15 млн га, превысив прошлогодний результат на 2%. Ростовская область нарастила площади на 8,6% до 852,2 тыс. га. Кубанские аграрии, напротив, сократили объемы на 10% до 440 тыс. га.

«Весенний сев в южных регионах проходил в условиях дефицита влаги. Запас влаги на полях Ростовской области составлял 40-70 мм, что в несколько раз ниже климатической нормы»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко