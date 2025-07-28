Суд назначил условный срок экс-заммэра Дегтярска Андрею Ильину

В Ревде (Свердловская область) суд назначил условный срок в четыре года и 10 дней бывшему заместителю главы Дегтярска (Свердловская область) Андрею Ильину, сообщили в пресс-службе судов региона. Его судили по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), а так же п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ревдинский городской суд Фото: Ревдинский городской суд

Суд установил, что осенью 2023 года администрация Дегтярска заключила контракт на капитальный ремонт водопровода с ООО «Проект Строй Сити» на сумму более 258,8 млн руб. Управляющий компанией Андрей Ильин убедил членов комиссии подписать акт о приеме работ, хотя фактически работы на сумму свыше 1,4 млн руб. не были выполнены. После этого компании были перечислены бюджетные средства в полном объеме.

Андрей Ильин полностью признал вину в полном объеме, дело рассматривалось в особом порядке. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего мэра Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого в получении взяток, в том числе автомобилем марки Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб. Вину градоначальник признал и заключил сделку со следствием. По версии гособвинения, Вадим Пильников также получал взятки от Андрея Ильина «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб. Помимо этого, Андрей Ильин, по версии следствия, предложил Пильникову передать ему взятку в виде Audi Q6. Также с 2022 года Андрей Ильин передал Вадиму Пильникову «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб.

Ирина Пичурина