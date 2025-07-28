В Центральном округе Краснодара обновили семь внутриквартальных территорий

В Центральном округе Краснодара завершили ремонт семи внутриквартальных территорий за счет субсидии из бюджета Кубани, выделенной по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Именно из таких, казалось бы, небольших улучшений, которые на самом деле значительно влияют на качество жизни людей, и складывается повседневный комфорт. Асфальтируя проезды, меняя бордюры и обустраивая тротуары, мы делаем жизнь во дворах и микрорайонах удобнее и безопаснее»,— заявила глава администрации Центрального округа Елена Малова.

Руководитель округа подчеркнула важность подобных работ. По ее словам, отремонтированные дороги соединяют ключевые социальные объекты — детские сады, школы, поликлиники и магазины, которые жители посещают ежедневно.

Асфальтное покрытие обновили на проездах по улицам Ставропольской, Стасова, Димитрова, 1-му Артельному переулку, 1-му Вишневому проезду, Володарского, Щорса, Ким и Линейной.

Параллельно благоустройство ведется в других округах краевой столицы. В Прикубанском округе заасфальтировали внутриквартальные дороги площадью почти 5,6 тыс. кв. м, а в Карасунском — привели в порядок 10 дворовых территорий.

Анна Гречко