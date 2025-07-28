Александр Полиди: «Дефляция — яркое свидетельство того, что экономический рост на сегодня окончен»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 17 июля провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия на этот раз стал сооснователь клуба, доктор экономических наук, заслуженный экономист Кубани, профессор Александр Полиди. Резидентам и гостям спикер рассказал об основных макроэкономических трендах в России в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Александр Полиди рассказал о трендах макроэкономики

Фото: Михаил Брайко Профессор Александр Полиди рассказал о трендах макроэкономики

Фото: Михаил Брайко

Как отметил Александр Полиди, российская экономика замедляется и находится в полушаге от технической рецессии. В первых двух кварталах этого года наблюдался слабый рост экономики, близкий к статистической погрешности,— 0,7–0,8%. Однако экономика России достойна более высоких темпов роста — как минимум на 4–6–8%, как это происходило в первой половине 2000-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди: «Рубль на сегодня — самая укрепившаяся валюта мира»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди: «Рубль на сегодня — самая укрепившаяся валюта мира»

Фото: Михаил Брайко

В июле впервые в России была зарегистрирована дефляция — яркое свидетельство того, что экономический рост на сегодня окончен, констатирует Александр Полиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Мясников — основатель и руководитель сообщества логистов юга России, директор по логистике торговой сети «Алкотека»

Фото: Михаил Брайко Алексей Мясников — основатель и руководитель сообщества логистов юга России, директор по логистике торговой сети «Алкотека»

Фото: Михаил Брайко

Целью Центробанка было снижение в стране инфляции. Но вместе с ней снизились потребление, деловая активность, инвестиции, которые являются следствием потребления. «Чтобы денежная масса не питала инфляцию, ее стерилизуют через налоги и другие инструменты. Это вполне осознанная политика. Буквально за неделю золотовалютные резервы России выросли почти на 1 млрд долларов. Рубль на сегодня — самая укрепившаяся валюта мира. По результатам первого полугодия 2025 года он укрепился к доллару на 25%»,— комментирует профессор Полиди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кононков — генеральный директор ООО «Первая мониторинговая компания», партнер клуба

Фото: Михаил Брайко Александр Кононков — генеральный директор ООО «Первая мониторинговая компания», партнер клуба

Фото: Михаил Брайко

Как считает профессор, укрепление валюты — прямой путь к сокращению доходов экспортеров, а вместе с ними — поступлений в бюджет. Бюджет в этом году намерен сэкономить 2 трлн руб. при ВВП более 200 трлн руб. При этом Россия укрепила свои позиции в рейтинге крупнейших экономик мира и сегодня уверенно находится на четвертой позиции по паритету покупательной способности с результатом в 6,9 трлн долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рашид Берзегов — основатель международной сети SETGROUP

Фото: Михаил Брайко Рашид Берзегов — основатель международной сети SETGROUP

Фото: Михаил Брайко

Во второй части бизнес-завтрака резиденты, партнеры и гости Клуба КубА рассказали о ситуации в экономике «на земле». Представитель компании по мониторингу автотранспорта отметил, что весной прошлого года рост составил 15,6% по сравнению с тем же периодом 2023-го. За вычетом инфляции получилось 5% чистого роста. В первом полугодии этого года наблюдалось снижение на 20%. Зато небольшой рост произошел в денежном выражении за счет повышения компанией на 10% стоимости своих услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Григорьева — учредитель и генеральный директор глазной клиники «ФАКТ»

Фото: Михаил Брайко Ольга Григорьева — учредитель и генеральный директор глазной клиники «ФАКТ»

Фото: Михаил Брайко

Представитель ресторанного бизнеса рассказал о росте издержек на 15%. В итоге он был вынужден отказаться от имиджевых должностей и перестроить систему управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Варлашин — владелец сети фитнес-клубов

Фото: Михаил Брайко Владислав Варлашин — владелец сети фитнес-клубов

Фото: Михаил Брайко

Все сложнее становится выживать небольшим медицинским клиникам. Из-за того что в регионы заходят федеральные сети, малые клиники тоже вынуждены масштабироваться. При этом никуда не делся дефицит персонала, есть сложности с импортным оборудованием из-за санкций. Владелица клиники отметила рост на 30%, из них 15% — за счет повышения стоимости медицинских услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, наставник, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

За счет роста стоимости услуг растет и фитнес-индустрия. По словам представителя сети фитнес-клубов, в 2024 году рынок вырос на 25%, в этом — примерно на 20%, из которых 15% — повышение стоимости услуг.

«Бизнес будет укрупняться и консолидироваться, будет происходить все большая монополизация рынка»,— отметил в финале встречи Александр Полиди.