В порту Таганрог прокуратура пресекла перевалку опасных грузов

В морском порту Таганрог по предписанию прокуратуры ООО «Азовпортофлот» устранило нарушения законодательства при перевозке опасных грузов. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Таганрогской транспортной прокуратурой проведена проверка, по итогам которой установлено, что ООО «Азовпортофлот» в морском порту Таганрог осуществлялась перевозка опасных грузов с нарушением условий выданной лицензии. В связи с этим руководителю организации внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прокурором инициировано привлечение юридического лица к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Наталья Белоштейн