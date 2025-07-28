Полиция Краснодара изъяла девочку, которую мать оставляла одну в квартире

Сотрудники полиции Краснодара изъяли трехлетнюю девочку, которую мать, по данным следствия, оставляла без присмотра в течение нескольких дней. Поводом для вмешательства стали обращения жильцов многоквартирного дома на улице Летчика Позднякова, сообщивших, что ребенок находится один в квартире на протяжении длительного времени, передает пресс-служба УМВД Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили, что 30-летняя мать девочки лишь эпизодически наведывалась домой. Как пояснила женщина, она вынуждена была оставлять ребенка одного из-за работы в сельскохозяйственной сфере. При этом, по информации полиции, в квартире отсутствовали готовые продукты, наблюдался беспорядок, а спальное место было лишь одно.

Совместно с представителями органов опеки сотрудники правоохранительных органов приняли решение об изъятии ребенка. Девочка помещена в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой действиям матери будет дана правовая оценка.

Вячеслав Рыжков