«Мостурфлот» сообщил об отсутствии инфекции на «Леониде Красине»

Теплоход «Леонид Красин» отправился в очередной рейс по расписанию 26 июля, проверяющие органы не подтвердили сведения о заболевших кишечным вирусом на борту. Об этом сообщили в компании «Мостурфлот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка на теплоходе "Леонид Красин"

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Проверка на теплоходе "Леонид Красин"

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после сообщений в интернете о возможном отравлении пассажиров. Проверка была начата во время стоянки судна в Ярославле.

«Согласно заключению Роспотребнадзора, взятые анализы у 96 членов экипажа, показали, что признаков кишечной инфекции не обнаружено. Тем не менее, ничем не подкрепленные ложные обвинения, привели к тому, что представители Роспотребнадзора, Следственного комитета, Ространснадзора, МВД, прокуратуры и другие регуляторы были вынуждены проверять информацию недобросовестных изданий и обследовать теплоход на всем маршруте следования в Ярославле, Костроме, Мышкине и Москве, что доставило дискомфорт нашим туристам»,— говорится в сообщении компании «Мостурфлот».

Компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства. В «Мостурфлоте» считают, что распространение информации об отравлении пассажиров стало «происками неких лиц или организаций, заинтересованных в распространении заведомо ложной информации, с целью нанести урон деловой репутации». Компания намерена подать иски в суд к недобросовестным изданиям.

Антон Голицын