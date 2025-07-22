Прокуратура проверяет возможное отравление пассажиров теплохода в Ярославле

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после сообщений в интернете о возможном отравлении пассажиров теплохода «Леонид Красин». На судне зафиксированы случаи ухудшения здоровья у некоторых пассажиров, сообщили в ведомстве.

Как сообщают vesti.ru, заболели более 30 пассажиров, речь может идти о норовирусной инфекции. В настоящее время теплоход находится в Ярославле, где местный транспортный прокурор проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и прав пассажиров. Надзорные мероприятия проводятся совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Прокуратура подчеркивает, что права пассажиров находятся под особым контролем.

Антон Голицын