Из-за засухи аграрии юга могут потерять до четверти урожая

Потери урожая зерновых и пропашных культур в южных регионах России на фоне продолжительной засухи могут составить до 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили изданию «Известия» в ассоциации «Народный фермер», комментируя последствия введения режима чрезвычайной ситуации в Краснодарском крае, Ростовской области и на территории Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам заместителя председателя объединения Константина Юрова, наиболее сложная обстановка складывается в Ростовской области, где режим ЧС уже действует в 21 муниципалитете. В Краснодарском крае он введен в девяти. «Урожайность сейчас составляет около 46 центнеров с гектара против 62 в прошлом году. Это снижение более чем на четверть»,— уточнил эксперт.

Изначально введение режима ЧС было обусловлено последствиями жаркой и сухой погоды для колосовых культур — в первую очередь пшеницы и ячменя. Однако, по данным ассоциации, засуха оказывает влияние и на другие сельхозкультуры, в том числе кукурузу и подсолнечник. В районах, где уже действует режим чрезвычайной ситуации, посевы этих культур, как отмечают аграрии, практически полностью погибли. При этом аналогичная ситуация наблюдается и в ряде территорий, официально не включенных в список пострадавших.

В качестве примера господин Юров привел данные минсельхоза Краснодарского края, согласно которым в регионе недобор зерновых и зернобобовых может превысить 2,8 млн т. В «Народном фермере» обеспокоены устойчивостью хозяйств, которые не только столкнулись с сокращением валового сбора пшеницы и ячменя, но и понесли фактические потери по кукурузе и подсолнечнику.

Вячеслав Рыжков