Китай осудил санкции Украины против китайских компаний

Китай призвал Украину «исправить ошибочную политику» и выступил против санкций, введенных без одобрения Совбеза ООН. Так официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал решение Киева ввести ограничения против нескольких китайских компаний.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не получивших одобрение Совета безопасности ООН, призывает Украину исправить ошибочную политику, чтобы избежать негативных последствий»,— сказал Го Цзякунь (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, Китай «продолжит решительно защищать законные права и интересы своих компаний».

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о введении новых санкций. В своем Telegram-канале он объяснил, что утвердил сразу два санкционных решения СНБО. Первое — это «синхронизация европейских санкций в украинской юрисдикции», второе — меры против российского военно-промышленного сектора. Санкционные меры затрагивают юрлиц из России, Китая, Ирана и других стран.

18-й пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу 19 июля. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В частности, в список включены китайские банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank и еще семь компаний из Китая, ведущих торговлю с Россией. Власти Китая назвали ограничения беспочвенными и пообещали ответить на них. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу, указав, что европейские санкции «нанесли серьезный ущерб торговым, экономическим и финансовым связям» между ЕС и КНР.

Об отношениях Китая и ЕС — в материале «Ъ» «Европа учится китайской грамоте».

Анастасия Домбицкая