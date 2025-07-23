Китай сделал представление ЕС из-за санкций против России

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао провел консультации с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. Китайская сторона сделала представителю ЕС серьезное представление по поводу антироссийских санкций, сообщает пресс-служба Минкоммерции КНР.

Встреча состоялась 22 июля. Представление касается антироссийских санкций Евросоюза в отношении двух китайских банков. Стороны при этом «откровенно и подробно обсудили» торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС, заявили китайские власти.

18-й пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу 19 июля. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо. В частности, в список включены китайские банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank и еще семь компаний из Китая, ведущих торговлю с Россией. Власти Китая назвали ограничения беспочвенными и пообещали ответить на них.

Подробнее о 18-м пакете санкций — в материале «Ъ» «Ценовой потолок поплыл».