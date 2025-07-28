В Краснодаре расследуют дело о наезде электросамоката на четырехлетнего ребенка

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования четырехлетнего ребенка в результате наезда электросамоката. Основанием послужили материалы, опубликованные в социальных сетях, передает пресс-служба краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 июля во дворе многоквартирного дома на улице Архитектора Ишунина. По предварительным данным, ребенок катался на велосипеде, когда на него наехал водитель самоката. В результате мальчик получил множественные травмы и был госпитализирован.

По поручению руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова, следственным отделом по Прикубанскому округу возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта). В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ход расследования поставлен на контроль в аппарате краевого следственного управления.

Вячеслав Рыжков