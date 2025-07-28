Эксперт: основная креативная инфраструктура Кубани сосредоточена в Краснодаре и Сочи

Сегмент креативной экономики в России оценивается в 7,5 трлн руб., или порядка 4% ВВП. В рамках федеральной повестки Краснодарский край демонстрирует сопоставимые показатели: по итогам 2024 года вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт составил 3,6%. Однако, несмотря на статистическую динамику, субъективное восприятие отстает — согласно исследованию ВЦИОМ, почти половина жителей Южного федерального округа считают, что сфера в регионе развита слабо, а само понятие креативной экономики остается не до конца осмысленным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В то же время краевой рынок показывает устойчивый рост. За последние пять лет совокупная выручка предприятий сектора увеличилась более чем в два раза, средний уровень заработной платы — в 2,5 раза. Одной из системообразующих мер стало внедрение регионального стандарта развития креативных индустрий. В числе реализованных инструментов — механизм компенсации затрат на кинопроизводство (возмещено свыше 100 млн руб.) и запуск арт-резиденций федеральной сети «Таврида.Арт» в Краснодаре.

По мнению сооснователя Гильдии креативных продюсеров Ирины Доброхотовой, дальнейшее развитие сектора невозможно без децентрализации инфраструктуры и более равномерного распределения точек роста. В настоящее время основная концентрация ресурсов наблюдается в Краснодаре и Сочи. Госпожа Доброхотова подчеркивает, что креативная экономика требует среды, где человек может не только зарабатывать, но и находить сообщество единомышленников, реализовывать проекты и оставаться в регионе, а не покидать его в поисках возможностей.

Согласно ее оценке, создание креативных хабов, лабораторий и арт-пространств в муниципалитетах способно не только снизить отток молодежи, но и сформировать локальные инициативы. Последние, в свою очередь, становятся точками сопряжения с бизнесом, образовательными учреждениями и органами власти, формируя «запрос снизу» на обновление среды и появление новых профессий.

Госпожа Доброхотова также отметила значимость образовательной составляющей: навыки визуального мышления, работы с искусственным интеллектом, сторителлинга и креативного продюсирования должны быть внедрены в школьные и колледжные программы, а также в систему профессиональной переподготовки.

Наконец, по ее словам, без доступа к производственной и технической базе — студиям, мастерским, арт-резиденциям — развитие сектора будет ограничено. Сопряжение креативных индустрий с туризмом, АПК и другими отраслями может превратить этот сегмент из вспомогательного в трансформационный.

Вячеслав Рыжков