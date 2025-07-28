T2 и ФК «Краснодар» объявили о стратегическом партнерстве

Оператор мобильной связи T2 и футбольный клуб «Краснодар» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Как объявили на пресс-конференции, цель сотрудничества — развитие цифровой инфраструктуры клубных объектов, повышение комфорта болельщиков и создание устойчивой технологической среды на юге России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, ФК «Краснодар» Фото: Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»

Одним из ключевых направлений партнерства станет усиление сети на территории парка «Краснодар» и стадиона клуба. В ближайшее время T2 установит новое оборудование и обеспечит устойчивое indoor-покрытие на домашней арене команды. . Это позволит болельщикам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной связью даже во время матчей с пиковыми нагрузками на сеть.

Айдентика бренда T2 будет интегрирована в визуальную среду клуба: фирменный стиль оператора появится на рекламных поверхностях парка и стадиона, а также на матчах сезона 2025/26, где компания выступит официальным партнером команды.

Помимо технологических решений, партнерство включает инициативы, ориентированные на болельщиков. Так, официальный мерч ФК «Краснодар» появится в салонах связи T2 в краевой столице, а для абонентов оператора в рамках программы лояльности «Больше» будут запущены специальные предложения и акции.

«Партнерство с "Краснодаром" — логичное продолжение стратегии T2 по созданию комфортной цифровой среды в точках притяжения. Мы видим, как важен клуб для региона, и уверены, что сможем реализовать совместные технологичные и креативные проекты, которые будут полезны жителям и гостям города»,— отметил директор по маркетингу T2 Егор Бормусов.

Генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг отметил, что сотрудничество с T2 открывает для клуба новые возможности в технологическом развитии. Он подчеркнул, что партнерство с компанией, для которой приоритетом являются доступность и качество связи, является важным шагом в развитии инфраструктуры клуба. По его словам, стороны рассчитывают реализовать совместные инициативы, которые будут полезны болельщикам и жителям города.

Сотрудничество рассчитано на долгосрочную перспективу и охватывает не только спортивные мероприятия, но и формирование качественной цифровой среды вокруг инфраструктурных объектов клуба. Оператор уже приступает к модернизации сети — в том числе с учетом будущего роста трафика. Завершить работы планируется менее чем через год.

https://krasnodar.t2.ru