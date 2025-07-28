NYT: сделка между США и ЕС не затронула пошлины на сталь и алюминий

Торговая сделка между США и ЕС, которая обеспечивает пошлины на большинство европейских товаров в размере 15%, не касается 50-процентных американских тарифов на сталь и алюминий. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

NYT уточнила, что генсек Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, подписывавшая сделку с президентом США Дональдом Трампом, предполагает, что пошлины на металлы могут быть снижены для Евросоюза в ходе дальнейших переговоров.

В своем заявлении по условиям сделки госпожа фон дер Ляйен заявила, что, относительно стали и алюминия, переизбыток производственных мощностей — это общий вызов для США и ЕС. «Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить справедливую глобальную конкуренцию,— сказано в тексте на сайте Еврокомиссии. — А для уменьшения барьеров между нами будут снижены тарифы. И будет введена система квот».

Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на сталь и алюминий с 25% до 50% 4 июня. Новая ставка была введена для всех стран за исключением Великобритании, которая договорилась об этом с США на отдельных переговорах.

Подписанная накануне сделка между США и ЕС, помимо снижения пошлин на европейские товары, предполагает также полную ликвидацию тарифов на товары стратегической значимости. Например, на самолеты, их комплектующие, некоторые химикаты, лекарства, сельхозпродукцию и важнейшее сырье. Еще одно условие сделки — закупка Евросоюзом американских энергоресурсов на сумму около $750 млрд в ближайшие несколько лет.

Подробнее о сделке — в материале «Торговая война закрывает второй фронт».